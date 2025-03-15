Пізно вночі 15 березня оголошували обмеження у роботі одразу двох аеропортів – Саратова та Волгограда. Епіцентром роботи дронів став саме Волгоград, інформує 24 Канал з посиланням на російські місцеві ЗМІ.

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Ціллю дронів став НПЗ "Лукойла"

У Волгограді найбільш гучно було біля залізничної станції "Сарепта". Тут і зафіксували пожежу внаслідок ймовірного падіння уламків збитого дрона. Цікаво, що саме за кілька кілометрів від "Сарепти" розташований великий нафтопереробний завод компанії "Лукойл".

Неподалік НПЗ зафіксували пожежу / Фото ASTRA

Одразу про 5 збитих безпілотників відзвітував губернатор Воронезької області. Начебто жодних влучань та постраждалих не було. Проте у соцмережах вже оприлюднили фото пожежі. Чи пов'язане це з ударом дронів, наразі невідомо.

Щось горить у Волгоградській області / Фото російських телеграм-каналів

Зверніть увагу! Напередодні сталась успішна атака на полігон у Нижньогородській області. Перед прильотом Нижньогородський аеропорт не приймав і не відправляв рейси.