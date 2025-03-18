Про це у понеділок, 17 березня, заявив речник Китайського агентства міжнародного співробітництва у справах розвитку Лі Мін. Його цитує China Daily, передає 24 Канал.

Дивіться також У Китаї створили "революційний" штучний інтелект Manus: чому навколо нього такий ажіотаж

Що відомо про участь Китаю

На брифінгу Лі Міна попросили прокоментувати слова Володимира Зеленського, який у лютому нібито висловлював сподівання на допомогу Китаю у відновленні миру та реконструкції.

Ми готові продовжувати надавати допомогу в межах наших можливостей відповідно до побажань зацікавлених сторін, що, звичайно, охоплює післявоєнну реконструкцію,

– заявив речник китайського агентства.

До слова, Китай, що називає розпочату Росією війну "українським конфліктом", хоче залишатися "позитивною силою для миру і стабільності в усьому світі". Ба більше, за словами Лі Міна, його країна прагне бути "прогресивною силою для глобальних справедливості й правосуддя".

Нагадаємо, Китай допомагає Росії обходити західні санкції, з метою реалізації своїх економічних інтересів. Висока ціна для держави-агресора дозволить Пекіну контролювати російські економічні сектори.