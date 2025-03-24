Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко відзначив у розмові з 24 Каналом, що присутність в Україні миротворців з Китаю може бути фактором тиску на Росію. Водночас партнери України ведуть перемовини щодо одразу двох миротворчих місій, які можуть бути розміщені в Україні – ООН та "коаліції охочих".

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Китай хоче стати бенефіціаром закінчення війни

Чаленко зауважив, що у разі залучення миротворців з Китаю до європейської "коаліції охочих", не можна виключати конфлікту, наприклад, з Японією, якщо вона також погодиться відправити свій миротворчий контингент в Україну.

На технічному рівні можливі певні нюанси, адже у Китаю натягнуті відносини з Японією, так само як і з Австралією, яка теж могла б долучиться до "коаліції охочих",

– зазначив політолог.

Водночас присутність китайських миротворців, на його думку, допомогла б зламати наратив росіян про те, що буцімто під виглядом чи "коаліції охочих", чи місії Європейського Союзу в Україні будуть перебувати війська НАТО.

Зверніть увагу! МЗС Китаю не підтвердило інформацію про те, що країна шукає можливість взяти участь у миротворчій місії в Україні. Водночас Пекін подовжуватиме просувати ідею мирних переговорів та створення умов для припинення вогню і закінчення "конфлікту в Україні".

Проте він наголосив, що США можуть вкрай негативно сприйняти таку ідею, тому щодо цього питання ще триватимуть перемовини.

В цілому можливість китайської миротворчої місії в Україні може зламати проросійські наративи, які зараз активно отруюють європейський інформаційний простір,

– відзначив Ігор Чаленко.

Китай також має власний інтерес в цьому питанні. Йому важливо закріпитися в європейському регіоні, але не з військового погляду, а з метою налагодження відносин з Європейським Союзом.

Тема України на сьогодні підв'язана під двосторонні відносини Китаю та Євросоюзу, і на цьому наголошували європейські високопосадовці. Тому, за словами політолога, у Пекіна є інтерес безпосередньо впливати на політику Європи.

Крім того, Китай прагне бути бенефіціаром завершення війни в Україні та переходу до миру. Тому Пекін хоче показати себе на фінальній стадії цього процесу, а не повністю випасти з нього, коли Сполучені Штати та Росія ведуть переговори на двосторонньому рівні.

Зазначимо, що на думку генерала армії, екскерівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, Путін зацікавлений в тому, щоб в Україні перебували миротворчі сили Китаю – союзника Росії. Однак, на його думку, навряд чи контингент миротворців "допоможе гарантувати мир", адже Росія порушуватиме режим припинення вогню і не визнаватиме це.