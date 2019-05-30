20:39
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Никаких "миротворцев": в МИД объяснили, почему опасно употреблять этот термин

      73 Читати новину українською
      UN Peacekeepers – не миротворцы, а "силы ООН по поддержанию мира"
      UN Peacekeepers – не миротворцы, а "силы ООН по поддержанию мира" / oefresearch.org

      Вместо термина "миротворцы" следует употреблять "персонал или контингент ООН по поддержанию мира". Ведь именно так делают во всем мире, кроме России, Беларуси и Украины. К тому же, именно русский термин создал миф о "миротворцах на Донбассе".

      Термин "миротворцы" не следует употреблять по меньшей мере в официальных документах. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в своей колонке для издания "Европейская правда" 30 мая.

      Читайте также: Россия и Сербия обвинили НАТО из-за роста напряжения в Косово

      По его словам, МИД сейчас требует от дипломатов употреблять выражения "операции по поддержанию мира", "персонал ООН по поддержанию мира" и "голубые каски", а слова "миротворцы" максимально избегать. И причин этому – несколько.

      Во-первых, почти никто в мире не использует термин "миротворцы", но вот Россия использует. А Беларусь и Украина используют кальку с русского. Тогда как англоязычный термин "peacekeepers" означает не создание, а сохранение и поддержание мира (peace – мир, keep – сохранять, поддерживать).

      Кислиця
      Заместитель главы МИД Сергей Кислица раскрыл опасность слова "миротворцы"

      Во-вторых, Украина стремится привлечь на Донбасс "голубые каски" ООН. "Поэтому должна отказаться от ложного термина, который искажает сущность миссии, которую мы к себе зовем", – подчеркнул замминистра.

      Российский термин уже создал миф о "миротворцах на Донбассе", который не имеет ничего общего с реальностью. Большинство населения действительно считает, что в случае одобрения такой миссии на Донбасс на парашютах спустятся "миротворцы" и натворят им мира. Разве не так? Но нет, господа! Персонал по поддержанию мира ООН не "творит" мир!
      – отметил Кислица.

      И объяснил, почему: "актуальная цель Кремля – ​​провести еще одну операцию по "насаждению мира" – на территории Украины. Чтобы не было необходимости скрывать присутствие российских военных в Донецке и Луганске. В идеале – еще и получив мандат ООН для проведения именно "миротворческой" операции".

      blog_ava
      Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
      сегодня
      3389
      Теги: Новости Украины МИД Украины ООН Миротворческий контингент
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      сегодня , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 93
      Законопроект об импичменте от Зеленского: преимущества и недостатки
      сегодня , 19:37 Законопроект об импичменте от Зеленского: преимущества и недостатки
      Ірина Поліщук 148
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      176
      У Запоріжжі обвинуваченого у вбивстві чоловіка визнали невинуватим: деталі рідкісного вироку
      сегодня , 19:15 У Запоріжжі обвинуваченого у вбивстві чоловіка визнали невинуватим: деталі рідкісного вироку
      Ірина Шиба 127
      На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      сегодня , 17:00 На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      Світові Медіа 2281
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук