Никаких "миротворцев": в МИД объяснили, почему опасно употреблять этот термин

Вместо термина "миротворцы" следует употреблять "персонал или контингент ООН по поддержанию мира". Ведь именно так делают во всем мире, кроме России, Беларуси и Украины. К тому же, именно русский термин создал миф о "миротворцах на Донбассе".

Термин "миротворцы" не следует употреблять по меньшей мере в официальных документах. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в своей колонке для издания "Европейская правда" 30 мая.

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По его словам, МИД сейчас требует от дипломатов употреблять выражения "операции по поддержанию мира", "персонал ООН по поддержанию мира" и "голубые каски", а слова "миротворцы" максимально избегать. И причин этому – несколько.

Во-первых, почти никто в мире не использует термин "миротворцы", но вот Россия использует. А Беларусь и Украина используют кальку с русского. Тогда как англоязычный термин "peacekeepers" означает не создание, а сохранение и поддержание мира (peace – мир, keep – сохранять, поддерживать).



Заместитель главы МИД Сергей Кислица раскрыл опасность слова "миротворцы"

Во-вторых, Украина стремится привлечь на Донбасс "голубые каски" ООН. "Поэтому должна отказаться от ложного термина, который искажает сущность миссии, которую мы к себе зовем", – подчеркнул замминистра.

Российский термин уже создал миф о "миротворцах на Донбассе", который не имеет ничего общего с реальностью. Большинство населения действительно считает, что в случае одобрения такой миссии на Донбасс на парашютах спустятся "миротворцы" и натворят им мира. Разве не так? Но нет, господа! Персонал по поддержанию мира ООН не "творит" мир!

– отметил Кислица.

И объяснил, почему: "актуальная цель Кремля – ​​провести еще одну операцию по "насаждению мира" – на территории Украины. Чтобы не было необходимости скрывать присутствие российских военных в Донецке и Луганске. В идеале – еще и получив мандат ООН для проведения именно "миротворческой" операции".