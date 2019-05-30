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      Жодних "миротворців": у МЗС пояснили, чому небезпечно вживати цей термін

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      UN Peacekeepers – не миротворці, а "сили ООН з підтримки миру"
      UN Peacekeepers – не миротворці, а "сили ООН з підтримки миру" / oefresearch.org

      Замість терміну "миротворці" слід вживати "персонал або контингент ООН з підтримки миру". Адже саме так роблять в усьому світі, крім Росії, Білорусі та України. До того ж, саме російський термін створив міф про "миротворців на Донбасі".

      Термін "миротворці" не слід вживати щонайменше в офіційних документах. Про це написав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у своїй колонці для видання "Європейська правда" 30 травня.

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      За його словами, МЗС зараз вимагає від дипломатів вживати вислови "операції з підтримання миру", "персонал ООН з підтримання миру" та "блакитні шоломи", а слова "миротворці" максимально уникати. І причин цьому – декілька.

      По-перше, майже ніхто у світі не використовує термін "миротворці", але от Росія використовує. А Білорусь та Україна використовують кальку з російської. Тоді як англомовний термін "peacekeepers" означає не створення, а збереження і підтримання миру (peace – мир, keep – зберігати, підтримувати).

      Кислиця
      Заступник керівника МЗС Сергій Кислиця розкрив небезпеку слова "миротворці"

      По друге, Україна прагне залучити на Донбас "блакитні шоломи" ООН. "Тож повинна відмовитися від хибного терміна, що викривлює сутність місії, яку ми до себе кличемо", – наголосив заступник міністра.

      Російський термін вже створив міф про "миротворців на Донбасі", який не має нічого спільного з реальністю. Більшість населення справді вважає, що у разі схвалення такої місії на Донбас на парашутах спустяться "миротворці" і натворять їм миру. Хіба не так? Але ж ні, панове! Персонал з підтримання миру ООН не "творить" мир!
      – наголосив Кислиця.

      І пояснив, чому: "Найактуальніша мета Кремля – провести ще одну операцію з "насадження миру" – на території України. Щоби не було потреби приховувати присутність російських військових у Донецьку та Луганську. В ідеалі – ще й отримавши мандат ООН для проведення саме "миротворческой" операції".

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      Теги: Новини України МЗС України Миротворчий контингент ООН
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