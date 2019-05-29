Росія і Сербія звинуватили НАТО через зростання напруги в Косові

Російська Федерація і її союзник Сербія звинуватили НАТО і Європейський союз у зростанні напруги в Косово. Напередодні косівська поліція здійснила рейди у північному регіоні, де проживає здебільшого сербське населення.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що інцидент з косівською поліцією був спровокований "тими, хто хоче створити санітарний кордон між Балканами і Росією", і хто "хоче підштовхнути всіх в НАТО", пише Associated Press.

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Лавров вважає, що НАТО і ЄС тримають під контролем владу в Косові.

Про який інцидент йдеться? У вівторок, 28 травня, спеціальна поліція Косова "увірвалася" в Північне Косово. Під час рейду поліцейські заарештувала більше двох десятків людей, включаючи російського співробітника ООН. Кілька людей з обох сторін отримали поранення під час зіткнення.

Така операція розлютила Сербію. Тож країна відразу привела свою армію в повну бойову готовність. Важливо, що будь-яке сербське збройне вторгнення в Косово може призвести до протистояння з миротворцями під егідою НАТО.

Чому конфлікт між Косовом та Сербією спалахнув із новою силою?14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер Косова Хашим Тачі.



Сербія обурена – там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання. До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.