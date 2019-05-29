22:55
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, сьогодні
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Росія і Сербія звинуватили НАТО через зростання напруги в Косові

      549 Читать новость на русском
      Президент Сербії Александар Вучич та лідер РФ Володимир Путін
      Президент Сербії Александар Вучич та лідер РФ Володимир Путін / kremlin.ru

      Російська Федерація і її союзник Сербія звинуватили НАТО і Європейський союз у зростанні напруги в Косово. Напередодні косівська поліція здійснила рейди у північному регіоні, де проживає здебільшого сербське населення.

      Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що інцидент з косівською поліцією був спровокований "тими, хто хоче створити санітарний кордон між Балканами і Росією", і хто "хоче підштовхнути всіх в НАТО", пише Associated Press.

      Читайте також: Сербія приготувалася до війни

      Лавров вважає, що НАТО і ЄС тримають під контролем владу в Косові.

      Про який інцидент йдеться? У вівторок, 28 травня, спеціальна поліція Косова "увірвалася" в Північне Косово. Під час рейду поліцейські заарештувала більше двох десятків людей, включаючи російського співробітника ООН. Кілька людей з обох сторін отримали поранення під час зіткнення.

      Така операція розлютила Сербію. Тож країна відразу привела свою армію в повну бойову готовність. Важливо, що будь-яке сербське збройне вторгнення в Косово може призвести до протистояння з миротворцями під егідою НАТО.

      Чому конфлікт між Косовом та Сербією спалахнув із новою силою?14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер Косова Хашим Тачі.

      Сербія обурена – там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання. До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

      blog_ava
      71-річна мама Ілона Маска знялася для обкладинки глянцю: фото
      сьогодні
      7032
      Теги: Новини політики Новини Росії Косово Сербія НАТО Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук