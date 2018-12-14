Косово створить свою армію: Сербія погрожує ввести війська

Сербія розглядає різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання.

Про це заявив генеральний секретар сербського президента Ніколя Селаковіч в ефірі одного із сербських телеканалів, пише ТАСС.

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Так, наразі влада Сербії розглядає два варіанти відповіді, які вимагатимуть «взаємодії уряду, парламенту і президента».

Це проголошення окупації частини нашої території. Це дуже серйозне рішення, яке може мати важкі довгострокові наслідки. Друге рішення стосується вживання збройних сил Сербії на місці, воно стосується президента Сербії як верховного головнокомандувача,

– заявив він.

Глава адміністрації вважає, що створення армії Косова суперечить не тільки єдиного діючого міжнародного документу у цьому регіоні – резолюції РБ ООН 1244, а й самої конституції Косова.

Нагадаємо, 14 грудня парламент Косова у другому ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Натомість третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.