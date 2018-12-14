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      З'явилася реакція НАТО щодо рішення Косова про створення армії

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      НАТО розкритикувала рішення Косова щодо створення армії
      НАТО розкритикувала рішення Косова щодо створення армії / nato.int

      Північноатлантичний альянс розкритикував рішення парламенту Косова про створення національної армії попри застереження з боку НАТО.

      Про це повідомляється у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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      У НАТО заявили, що їм шкода, що це рішення було прийняте попри висловлені НАТО застереження. Хоча рішення про трансформацію Сил безпеки Косова принципово належить до компетенції самого Косова. 

      Ми чітко дали зрозуміти, що зараз невдалий час для такого кроку,
      – наголосив генсек.

      Відомо, що НАТО підтримує Сили безпеки Косова за їх чинним мандатом.

      Всі сторони повинні забезпечити, щоб сьогоднішнє рішення не збільшило напруженість у регіоні. Я знову закликаю як Приштину, так і Белград зберегти спокій і утримуватися від будь-яких заяв або дій, які можуть призвести до ескалації,
      – наголосив Столтенберг.

      Раніше 24 канал повідомляв, що 14 грудня парламент Косова проголосував за створення національної армії.

      Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич раніше заявив, що шукатиме підтримки з боку Росії та Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію. Влада попереджає, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      Теги: Новини політики Косово НАТО
      Джерело: 24 Канал
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