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      Косово хоче створити свою армію: у НАТО попереджають про наслідки

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      У НАТО попереджають Косово про наслідки через намір створити армію
      У НАТО попереджають Косово про наслідки через намір створити армію / Фото з відкритих джерел

      У НАТО вважають, що Косово обрало вкрай невдалий момент для створення власних збройних сил. Такі наміри є серйозною загрозою для стабільності в регіоні.

      Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

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      Так, Столтенберг наголошує, що такі наміри Косово суперечать позиції країн НАТО.

      Ми обговорили намір Косова просуватися у перетворенні сил безпеки Косово на армію. Такий крок є несвоєчасним. Він суперечить порадам багатьох союзників НАТО,
      – сказав Столтенберг.

      Плани Косово можуть мати серйозні наслідки для його майбутньої євроатлантичної інтеграції.

      Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич раніше заявив, що шукатиме підтримки з боку Росії та Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію. Влада попереджає, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.

      До слова, 29 вересня спецназ косівської поліції затримав кількох сербів на Гідроелектростанції Газіводи. Як стверджують силовики, затримання відбулося перед візитом на ГЕС президента Косова Хашима Тачі. У відповідь сербський президент Александар Вучич привів армію в боєготовність. Вучич заявив, що очікує отримати підтримку від Росії через ситуацію в Косово.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      Теги: Новини політики Косово Сербія НАТО
      Джерело: 24 Канал
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