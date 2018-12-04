17:28
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Загострення у Косово: Сербія просить підтримки в Росії і попереджає про ескалацію

      1199 Читать новость на русском
      Сербія шукає підтримки з боку РФ і Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію
      Сербія шукає підтримки з боку РФ і Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію / Фото з відкритих джерел

      Сербія шукає підтримки з боку Росії та Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію. Влада попереджає, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.

      Про це повідомляє Associated Press.

      Читайте також: "Попередній урок так і не вивчили": у Росії пригрозили країнам Заходу через Балкани

      Так, 14 грудня парламент Косова голосуватиме за переформатування сил безпеки країни в регулярну армію.

      Однак влада Сербії обурена таким рішенням - країна погрожує заходами проти Косова.

      Президент Сербії Александр Вучич зустрівся з послами Росії і Китаю в Белграді 4 грудня, заявивши, що "постійні провокації з боку Косова" можуть залишити Сербію без вибору, окрім як "захистити сербську меншину в Косові".

      Вучич сказав, що плани Косова зі створення армії ставлять під загрозу мир і стабільність в регіоні.

      До слова, 29 вересня спецназ косівської поліції затримав кількох сербів на Гідроелектростанції Газіводи. Як стверджують силовики, затримання відбулося перед візитом на ГЕС президента Косова Хашима Тачі. У відповідь сербський президент Александар Вучич привів армію в боєготовність. Вучич заявив, що очікує отримати підтримку від Росії через ситуацію в Косово.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      Теги: Новини політики Сербія Косово Новини Росії Китай
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      сьогодні , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Хай живе Франція: що важливого сказав Макрон у своїй переможній промові
       7 травня 2017 , 23:41
      Білоруса, що засвітився з прапором Росії на Паралімпіаді, покарали
       8 вересня 2016 , 16:54 3
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук