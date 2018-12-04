Загострення у Косово: Сербія просить підтримки в Росії і попереджає про ескалацію

Сербія шукає підтримки з боку Росії та Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію. Влада попереджає, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.

Про це повідомляє Associated Press.

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Так, 14 грудня парламент Косова голосуватиме за переформатування сил безпеки країни в регулярну армію.

Однак влада Сербії обурена таким рішенням - країна погрожує заходами проти Косова.

Президент Сербії Александр Вучич зустрівся з послами Росії і Китаю в Белграді 4 грудня, заявивши, що "постійні провокації з боку Косова" можуть залишити Сербію без вибору, окрім як "захистити сербську меншину в Косові".

Вучич сказав, що плани Косова зі створення армії ставлять під загрозу мир і стабільність в регіоні.

До слова, 29 вересня спецназ косівської поліції затримав кількох сербів на Гідроелектростанції Газіводи. Як стверджують силовики, затримання відбулося перед візитом на ГЕС президента Косова Хашима Тачі. У відповідь сербський президент Александар Вучич привів армію в боєготовність. Вучич заявив, що очікує отримати підтримку від Росії через ситуацію в Косово.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.