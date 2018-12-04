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      Обострение в Косово: Сербия просит поддержки у России и предупреждает об эскалации

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      Сербия ищет поддержки со стороны РФ и Китая в связи с планами Косово создать армию
      Сербия ищет поддержки со стороны РФ и Китая в связи с планами Косово создать армию / Фото из открытых источников

      Сербия ищет поддержки со стороны России и Китая в связи с планами Косово создать армию. Власти предупреждают, что этот шаг может привести к возобновлению столкновений на Балканах.

      Об этом сообщает Associated Press.

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      Так, 14 декабря парламент Косово будет голосовать за переформатирование сил безопасности страны в регулярную армию.

      Однако власти Сербии возмущены таким решением – страна угрожает мерами против Косово.

      Президент Сербии Александр Вучич встретился с послами России и Китая в Белграде 4 декабря, заявив, что "постоянные провокации со стороны Косово" могут оставить Сербию без выбора, кроме как "защитить сербское меньшинство в Косово".

      Вучич сказал, что планы Косово по созданию армии ставят под угрозу мир и стабильность в регионе.

      К слову, 29 сентября спецназ косовской полиции задержал нескольких сербов на Гидроэлектростанции Газиводы. Как утверждают силовики, задержание произошло перед визитом на ГЭС президента Косово Хашима Тачи. В ответ сербский президент Александар Вучич привел армию в боеготовность. Вучич заявил, что ожидает получить поддержку от России из-за ситуации в Косово.

      Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.

      В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      Теги: Новости политики Новости России Косово Сербия Китай
      Источник: 24 Канал
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