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      "Попередній урок так і не вивчили": у Росії пригрозили країнам Заходу через Балкани

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      У Росії пригрозили країнам Заходу через Балкани
      У Росії пригрозили країнам Заходу через Балкани / Фото з відкритих джерел

      У МЗС Росії вважають, що країни Заходу намагаються перетворити Балкани в плацдарм дій проти Росії. Там також закидають Заходу тиск на Белград з метою "зіпсувати взаємини" Сербії і РФ.

      Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю газеті Serbian Telegraph, текст якого опублікований на сайті МЗС Росії.

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      Очільник російського відомства стверджує, що від країн балканського регіону наполегливо вимагають зробити вибір.

      Складається враження, що уроки української трагедії на Заході так і не вивчені. Сьогодні робляться наполегливі спроби перетворити Балкани в ще один плацдарм проти Росії. Від країн регіону наполегливо вимагають зробити вибір: або з Москвою, або з Вашингтоном і Брюсселем,
      – сказав він.

      Він також вважає, що після закінчення холодної війни західні держави відмовилися від спільної роботи "формування архітектури рівної і неподільної безпеки в євроатлантиці", до якої їх закликала Росія.

      За його словами, західні країни обрали "тупиковий шлях розширення підконтрольного їм геополітичного простору" і створення "нових розділових ліній на європейському континенті".

      Лавров також звинуватив Захід у тиску на Белград з метою згорнути "взаємовигідну співпрацю" Сербії і РФ. 

      Нагадаємо, 29 вересня спецназ косівської поліції затримав кількох сербів на Гідроелектростанції Газіводи. Як стверджують силовики, затримання відбулося перед візитом на ГЕС президента Косова Хашима Тачі. У відповідь сербський президент Александар Вучич привів армію в боєготовність. Вучич заявив, що очікує отримати підтримку від Росії через ситуацію в Косово.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      Теги: Новини політики Євросоюз Новини Росії Сербія Косово
      Джерело: 24 Канал
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