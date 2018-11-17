"Попередній урок так і не вивчили": у Росії пригрозили країнам Заходу через Балкани

У МЗС Росії вважають, що країни Заходу намагаються перетворити Балкани в плацдарм дій проти Росії. Там також закидають Заходу тиск на Белград з метою "зіпсувати взаємини" Сербії і РФ.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю газеті Serbian Telegraph, текст якого опублікований на сайті МЗС Росії.

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Очільник російського відомства стверджує, що від країн балканського регіону наполегливо вимагають зробити вибір.

Складається враження, що уроки української трагедії на Заході так і не вивчені. Сьогодні робляться наполегливі спроби перетворити Балкани в ще один плацдарм проти Росії. Від країн регіону наполегливо вимагають зробити вибір: або з Москвою, або з Вашингтоном і Брюсселем,

– сказав він.

Він також вважає, що після закінчення холодної війни західні держави відмовилися від спільної роботи "формування архітектури рівної і неподільної безпеки в євроатлантиці", до якої їх закликала Росія.

За його словами, західні країни обрали "тупиковий шлях розширення підконтрольного їм геополітичного простору" і створення "нових розділових ліній на європейському континенті".

Лавров також звинуватив Захід у тиску на Белград з метою згорнути "взаємовигідну співпрацю" Сербії і РФ.

Нагадаємо, 29 вересня спецназ косівської поліції затримав кількох сербів на Гідроелектростанції Газіводи. Як стверджують силовики, затримання відбулося перед візитом на ГЕС президента Косова Хашима Тачі. У відповідь сербський президент Александар Вучич привів армію в боєготовність. Вучич заявив, що очікує отримати підтримку від Росії через ситуацію в Косово.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.