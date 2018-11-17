"Предыдущий урок так и не выучили": в России пригрозили странам Запада из-за Балкан

В МИД России считают, что страны Запада пытаются превратить Балканы в плацдарм действий против России. Там также обвиняют Запад в давлении на Белград с целью "испортить отношения" Сербии и РФ.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете Serbian Telegraph, текст которого опубликован на сайте МИД России.

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Глава российского ведомства утверждает, что от стран балканского региона настойчиво требуют сделать выбор.

Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не изучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: либо с Москвой, либо с Вашингтоном и Брюсселем,

– сказал он.

Он также считает, что после окончания холодной войны западные государства отказались от совместной работы "формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в евроатлантике", к которой призывала Россия.

По его словам, западные страны выбрали "тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства" и создания "новых разделительных линий на европейском континенте".

Лавров также обвинил Запад в давлении на Белград с целью свернуть "взаимовыгодное сотрудничество" Сербии и РФ.

Напомним, 29 сентября спецназ косовской полиции задержал нескольких сербов на Гидроэлектростанции Газиводы. Как утверждают силовики, задержание произошло перед визитом на ГЭС президента Косово Хашима Тачи. В ответ сербский президент Александар Вучич привел армию в боеготовность. Вучич заявил, что ожидает получить поддержку от России из-за ситуации в Косово.

Почему конфликт на Балканах обострился? В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.