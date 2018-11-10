Обострение на Балканах: в Сербии провели масштабные военные учения

Сербия провела крупные военные учения на фоне напряженности ситуации в Косово и посвятила их празднованию 100-летия с момента окончания Первой мировой войны. В них приняли участие 8 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает Associated Press.

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Издание отмечает, что к учениям под названием "Век победителей" также привлекли 100 боевых танков и истребители МиГ-29 из России. Такой шаг является демонстрацией силы в условиях растущей напряженности с Косово.

По словам президента Сербии Александара Вучича, балканская страна укрепит свои наступательные силы благодаря новой технике. К такой относятся вертолеты, 30 боевых танков из России и беспилотники из Китая.

Мы резко укрепляем наши войска. Никто в регионе, кроме, возможно, Румынии, не может сравниться с нами,

– подчеркнул сербский лидер.

Напомним, 29 сентября спецназ косовской полиции задержал нескольких сербов на Гидроэлектростанции Газиводы. Как утверждают силовики, задержание произошло перед визитом на ГЭС президента Косово Хашима Тачи. В ответ сербский президент Александар Вучич привел армию в боеготовность. Вучич заявил, что ожидает получить поддержку от России из-за ситуации в Косово.

Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.