Косово хочет создать свою армию: появилась реакция НАТО

В НАТО считают, что Косово выбрало крайне неудачный момент для создания собственных вооруженных сил. Такие намерения являются серьезной угрозой для стабильности в регионе.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

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Так, Столтенберг отмечает, что такие намерения Косово противоречат позиции стран НАТО.

Мы обсудили намерение Косово продвигаться в преобразовании сил безопасности Косово в армию. Такой шаг является несвоевременным. Он противоречит советам многих союзников НАТО,

– сказал Столтенберг.

Планы Косово могут иметь серьезные последствия для его будущей евроатлантической интеграции.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что будет искать поддержки со стороны России и Китая в связи с планами Косово создать армию. Власти предупреждают, что этот шаг может привести к восстановлению столкновений на Балканах.

К слову, 29 сентября спецназ косовской полиции задержал нескольких сербов на Гидроэлектростанции Газиводы. Как утверждают силовики, задержание произошло перед визитом на ГЭС президента Косово Хашима Тачи. В ответ сербский президент Александар Вучич привел армию в боеготовность. Вучич заявил, что ожидает получить поддержку от России из-за ситуации в Косово.

Почему конфликт на Балканах обострился?

В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.