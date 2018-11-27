На Балканах неспокойно: силы под руководством НАТО проведут учения на севере Косово

Международные силы KFOR под руководством НАТО проведут учения в северном Косово. Силы отвечают за поддержание мира в регионе.

Об этом говорится в сообщении KFOR на Facebook.

Читайте также: "Предыдущий урок так и не выучили": в России пригрозили странам Запада из-за Балкан

При этом представители сил отмечают, что такие действия являются обычной учебной деятельностью, которая не связана с какой-либо конкретной угрозой или озабоченностью.

Войска KFOR будут двигаться и разворачиваться вдоль основных дорог в соответствии с их мандатом согласно Резолюции СБ ООН 1244,

– говорится в сообщении.

Военные также отмечают, что "ситуация в Косово находится под контролем".

Напомним, 29 сентября спецназ косовской полиции задержал нескольких сербов на Гидроэлектростанции Газиводы. Как утверждают силовики, задержание произошло перед визитом на ГЭС президента Косово Хашима Тачи. В ответ сербский президент Александар Вучич привел армию в боеготовность. Вучич заявил, что ожидает получить поддержку от России из-за ситуации в Косово.

Что такое KFOR?

Это международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово. Силы KFOR были созданы согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 1244 и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

Почему конфликт на Балканах обострился? В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии. В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.