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      На Балканах неспокойно: силы под руководством НАТО проведут учения на севере Косово

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      Силы KFOR проведут учения на севере Косово
      Силы KFOR проведут учения на севере Косово / Фото из открытых источников

      Международные силы KFOR под руководством НАТО проведут учения в северном Косово. Силы отвечают за поддержание мира в регионе.

      Об этом говорится в сообщении KFOR на Facebook.

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      При этом представители сил отмечают, что такие действия являются обычной учебной деятельностью, которая не связана с какой-либо конкретной угрозой или озабоченностью.

      Войска KFOR будут двигаться и разворачиваться вдоль основных дорог в соответствии с их мандатом согласно Резолюции СБ ООН 1244,
      – говорится в сообщении.

      Военные также отмечают, что "ситуация в Косово находится под контролем".

      Напомним, 29 сентября спецназ косовской полиции задержал нескольких сербов на Гидроэлектростанции Газиводы. Как утверждают силовики, задержание произошло перед визитом на ГЭС президента Косово Хашима Тачи. В ответ сербский президент Александар Вучич привел армию в боеготовность. Вучич заявил, что ожидает получить поддержку от России из-за ситуации в Косово.

      Что такое KFOR?
      Это международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово. Силы KFOR были созданы согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 1244 и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

      Почему конфликт на Балканах обострился? В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии. В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      Теги: Сербия Косово НАТО
      Источник: 24 Канал
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