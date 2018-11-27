Загострення на Балканах: сили під керівництвом НАТО проведуть навчання на півночі Косова

Міжнародні сили KFOR під керівництвом НАТО проведуть навчання у північному Косово. Сили відповідають за підтримки миру в регіоні.

Про це йдеться у повідомленні KFOR на Facebook.

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При цьому представники сил зазначають, що такі дії є звичайною навчальною діяльністю, яка не пов'язана з будь-якою конкретною загрозою або стурбованістю.

Війська KFOR рухатимуться і розгортатимуться вздовж основних доріг відповідно з їх мандатом згідно з Резолюцією РБ ООН 1244,

– йдеться у повідомленні.

Військові також наголошують, що ситуація у Косово "перебуває під контролем".

Нагадаємо, 29 вересня спецназ косівської поліції затримав кількох сербів на Гідроелектростанції Газіводи. Як стверджують силовики, затримання відбулося перед візитом на ГЕС президента Косова Хашима Тачі. У відповідь сербський президент Александар Вучич привів армію в боєготовність. Вучич заявив, що очікує отримати підтримку від Росії через ситуацію в Косово.

Що таке KFOR?Це міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово. Сили KFOR були створені згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН № 1244 та вступили в Косово 12 червня 1999 року.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.