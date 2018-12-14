13:35
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ

      Парламент Косова проголосував за створення армії

      120 Читать новость на русском
      Парламент Косова проголосував за створення армії
      Парламент Косова проголосував за створення армії / defencetalk.com

      У п’ятницю 14 грудня парламент Косова проголосував за створення національної армії.

      Про це повідомляє косовська Gazeta Express.

      Читайте також: "Отямтеся": Сербія погрожує Косову збройним втручанням

      Відомо, що парламент у другому читанні голосує за три законопроекти щодо Сил безпеки Косова (KSF). Спочатку депутати ухвалили законопроект про міністерство оборони.

      Крім того, вони проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Тож закон передбачає подвоєння розміру Сил безпеки Косова та поступове перетворення їх на професійну армію чисельністю 5000 осіб.

      Більше того, третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова.

      За створення армії проголосували 107 депутатів 120-місного парламенту. Жоден депутат не голосував проти.

      Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич раніше заявив, що шукатиме підтримки з боку Росії та Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію. Влада попереджає, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.

      У НАТО вважають, що Косово обрало вкрай невдалий момент для створення власних збройних сил. Такі наміри є серйозною загрозою для стабільності в регіоні.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      Теги: Новини політики Косово Сербія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сьогодні , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 820
      Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      сьогодні , 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      Марта Вересюк 2634
      Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?
      сьогодні , 09:30 Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?
      508
      Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019
      сьогодні , 09:01 Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019
      1013
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сьогодні , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 2322
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      "Це – війна в Європі": президент Естонії про ескалацію в Азовському морі
       27 листопада , 19:19
      У ЄС вирішили, що робити з нелегалами
       13 травня 2015 , 18:51
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук