Парламент Косова проголосував за створення армії
У п’ятницю 14 грудня парламент Косова проголосував за створення національної армії.
Про це повідомляє косовська Gazeta Express.
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Відомо, що парламент у другому читанні голосує за три законопроекти щодо Сил безпеки Косова (KSF). Спочатку депутати ухвалили законопроект про міністерство оборони.
Крім того, вони проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Тож закон передбачає подвоєння розміру Сил безпеки Косова та поступове перетворення їх на професійну армію чисельністю 5000 осіб.
Більше того, третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова.
За створення армії проголосували 107 депутатів 120-місного парламенту. Жоден депутат не голосував проти.
Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич раніше заявив, що шукатиме підтримки з боку Росії та Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію. Влада попереджає, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.
У НАТО вважають, що Косово обрало вкрай невдалий момент для створення власних збройних сил. Такі наміри є серйозною загрозою для стабільності в регіоні.
Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.
На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.
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