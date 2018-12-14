Парламент Косово проголосовал за создание армии

В пятницу 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии.

Об этом сообщает косовская Gazeta Express.

Читайте также: "Опомнитесь": Сербия угрожает Косово вооруженным вмешательством

Известно, что парламент во втором чтении голосует за три законопроекта о силах безопасности Косово (KSF). Сначала депутаты приняли законопроект о министерстве обороны.

Кроме того, они проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. Поэтому закон предусматривает удвоение размера Сил безопасности Косово и постепенное превращение их в профессиональную армию численностью 5000 человек.

Более того, третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах в Косово.

За создание армии проголосовали 107 депутатов 120-местного парламента. Ни один депутат не голосовал против.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что будет искать поддержки со стороны России и Китая в связи с планами Косово создать армию. Власти предупреждают, что этот шаг может привести к возобновлению столкновений на Балканах.

В НАТО считают, что Косово выбрало крайне неудачный момент для создания собственных вооруженных сил. Такие намерения являются серьезной угрозой для стабильности в регионе.

Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, который провозгласил независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.