"Опомнитесь": Сербия угрожает Косово вооруженным вмешательством

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила Косово о серьезных последствиях в случае создания там армии. Сербия рассматривает возможность вооруженного вмешательства в бывшую провинцию.

Об этом пишет AP.

Читайте также: "Предыдущий урок так и не выучили": в России пригрозили странам Запада из-за Балкан

Так, политик отметила, что она надеется, что интервенции удастся избежать и необходимости «использовать армию не будет никогда».

"Но, к сожалению, сейчас это один из вариантов на столе", – отметила она.

Брнабич отметила, что этническое албанское руководство Косово должно "опомниться".

Мы не можем стоять в сторонке и смотреть молча, пока кто-то проводит новую этническую чистку сербов на Балканах,

– заявила премьер-министр Сербии.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что будет искать поддержки со стороны России и Китая в связи с планами Косово создать армию. Власти предупреждают, что этот шаг может привести к восстановлению столкновений на Балканах.



В НАТО считают, что Косово выбрало крайне неудачный момент для создания собственных вооруженных сил. Такие намерения являются серьезной угрозой для стабильности в регионе.

Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которое провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.