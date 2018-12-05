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      "Опомнитесь": Сербия угрожает Косово вооруженным вмешательством

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      Сербия угрожает Косово вооруженным вмешательством в случае создания там армии
      Сербия угрожает Косово вооруженным вмешательством в случае создания там армии / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила Косово о серьезных последствиях в случае создания там армии. Сербия рассматривает возможность вооруженного вмешательства в бывшую провинцию.

      Об этом пишет AP.

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      Так, политик отметила, что она надеется, что интервенции удастся избежать и необходимости «использовать армию не будет никогда».

      "Но, к сожалению, сейчас это один из вариантов на столе", – отметила она.

      Брнабич отметила, что этническое албанское руководство Косово должно "опомниться".

      Мы не можем стоять в сторонке и смотреть молча, пока кто-то проводит новую этническую чистку сербов на Балканах,
      – заявила премьер-министр Сербии.

      Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что будет искать поддержки со стороны России и Китая в связи с планами Косово создать армию. Власти предупреждают, что этот шаг может привести к восстановлению столкновений на Балканах.

      В НАТО считают, что Косово выбрало крайне неудачный момент для создания собственных вооруженных сил. Такие намерения являются серьезной угрозой для стабильности в регионе.

      Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которое провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.

      В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      Теги: Новости политики Сербия Косово
      Источник: 24 Канал
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