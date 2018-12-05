"Отямтеся": Сербія погрожує Косову збройним втручанням

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч попередила Косово про серйозні наслідки у разі створення там армії. Сербія розглядає можливість збройного втручання в колишню провінцію.

Про це пише AP.

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Так, політик зазначила, що вона сподівається, що інтервенції вдасться уникнути і потреби «використовувати армію не буде ніколи».

"Але, на жаль, зараз це один із варіантів на столі", – зазначила вона.

Брнабіч наголосила, що етнічно албанське керівництво Косова має "отямитися".

Ми не можемо стояти збоку і дивитись мовчки, поки хтось проводить нову етнічну чистку" сербів на Балканах,

– заявила прем'єр-міністр Сербії.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич раніше заявив, що шукатиме підтримки з боку Росії та Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію. Влада попереджає, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.



У НАТО вважають, що Косово обрало вкрай невдалий момент для створення власних збройних сил. Такі наміри є серйозною загрозою для стабільності в регіоні.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.