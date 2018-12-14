Появилась реакция НАТО относительно решения о создании армии Косово

Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии, несмотря на предостережения со стороны НАТО.

Об этом сообщается в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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В НАТО заявили, что им жаль, что это решение было принято, несмотря на высказанные НАТО предостережения. Хотя решение о трансформации Сил безопасности Косово принципиально относится к компетенции самого Косово.

Мы четко дали понять, что сейчас неудачное время для такого шага,

– подчеркнул генсек.

Известно, что НАТО поддерживает Силы безопасности Косово с их действующим мандатом.

Все стороны должны обеспечить, чтобы сегодняшнее решение не увеличило напряженность в регионе. Я снова призываю как Приштину, так и Белград сохранить спокойствие и воздерживаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к эскалации,

– подчеркнул Столтенберг.

Ранее 24 канал сообщал, что 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что будет искать поддержки со стороны России и Китая в связи с планами Косово создать армию. Власти предупреждают, что этот шаг может привести к возобновлению столкновений на Балканах.

Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, который провозгласил независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.