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      Косово создаст свою армию: какие ответные шаги обещает Сербия

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      Сербия заявила о шагах в ответ на создание Косово своей армии
      Сербия заявила о шагах в ответ на создание Косово своей армии / Фото из открытых источников

      Сербия рассматривает различные возможные ответные действия на создание Косово собственной армии. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или же военного вмешательства.

      Об этом заявил генеральный секретарь сербского президента Николя Селакович в эфире одного из сербских телеканалов, пишет ТАСС.

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      Так, сейчас власти Сербии рассматривают два варианта ответа, которые будут требовать «взаимодействия правительства, парламента и президента».

      Это провозглашение оккупации части нашей территории. Это очень серьезное решение, которое может иметь тяжелые долгосрочные последствия. Второе решение касается применения вооруженных сил Сербии на месте, оно касается президента Сербии как верховного главнокомандующего,
      – заявил он.

      Глава администрации считает, что создание армии Косово противоречит не только единственному действующему международному документу в этом регионе – резолюции СБ ООН 1244, но и самой конституции Косово.

      Напомним, 14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. Зато третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах в Косово.

      Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.

      В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      Теги: Сербия Косово Новости политики
      Источник: 24 Канал
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