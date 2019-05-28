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      Сербія приготувалася до війни

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      Президент Сербії Александар Вучич наказав привести війська у повну боєготовність
      Президент Сербії Александар Вучич наказав привести війська у повну боєготовність / apnews.com

      Президент Сербії наказав привести війська у повну боєготовність. Причиною для цього стали дії косівської поліції, яка увійшла в населені сербами райони колишньої сербської провінції.

      Державне телебачення Сербії повідомило, що спеціальна поліція Косова "увірвалася" в Північне Косово і здійснила кілька арештів, пише AP.

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      Нараз жодних підтверджень поліцейської акції з боку Пріштіни немає.

      Офіційний представник сербського уряду Марко Джурич наголосив, що дії косовської поліції спрямовані на залякування та вигнання сербів з Косова.

      Вони (дії – ред. 24 канал) являють собою не тільки загрозу стабільності, але і становлять пряму загрозу миру,
      – додав Джурич.

      До слова, Сербія втратила контроль над Косовом в 1999 році після втручання НАТО. Белград не визнає декларацію незалежності Косова 2008 року.

      Чому конфлікт між Косовом та Сербією спалахнув із новою силою?14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер Косова Хашим Тачі.

      Сербія обурена – там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання. До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

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      Теги: Новини політики Косово Сербія Війна
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