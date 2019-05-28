Сербия приготовилась к войне

Президент Сербии приказал привести войска в полную боеготовность. Причиной для этого стали действия косовской полиции, которая вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции.

Государственное телевидение Сербии сообщило, что специальная полиция Косово "ворвалась" в Северное Косово и произвела несколько арестов, пишет AP.

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Пока никаких подтверждений полицейской акции со стороны Приштины нет.

Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич подчеркнул, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косово.

Они (действия – ред. 24 канала) представляют собой не только угрозу стабильности, но и представляют прямую угрозу миру,

– добавил Джурич.

К слову, Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году после вмешательства НАТО. Белград не признает декларацию независимости Косово 2008 года.

Почему конфликт между Косово и Сербией разгорелся с новой силой?14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косова. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косова Хашим Тачи.



Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание собственной армии Косово. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или же военное вмешательство. К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.