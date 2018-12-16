21:01
16 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Обострение на Балканах: появилась новое резкое заявление Косово о создании армии

      94 Читати новину українською
      Косово сделало новое заявление о создании собственной армии
      Косово сделало новое заявление о создании собственной армии / Фото из открытых источников

      Процесс создания собственной армии Косово считает историческим и необратимым. Там также утверждают, что такое решение является вполне законным и не нарушает конституционных норм.

      С таким утверждением выступил в воскресенье лидер региона Косово Хашим Тачи, пишет ТАСС.

      Читайте также: В МИД РФ ответили на решение Косово создать собственную армию

      Он отмечает, что решение о создании армии полностью соответствует закону.

      Решение о создании армии является историческим и правомерным, соответствует воле граждан Косово и находится в полном соответствии с конституционными нормами и законом. Это решение – одно из важнейших после провозглашения независимости, которое объединило всех людей в Косово при широкой поддержке,
      – считает он.

      Тачи также утверждал, что "Косово через диалог хочет нормализации отношений, возможности примирения, признания и принятия Косово в ООН".

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна направила запрос на проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с формированием армии Косово.

      Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, который обсуждается чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.

      В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеются сведения, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      косово создает собственную армию: хроника событий
      •  
      Теги: Сербия Косово Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      сегодня , 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      406
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 3054
      Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      сегодня , 20:00 Смешные мемы недели: Томос для Насирова и реакция РПЦ на Единую поместную церковь
      322
      Объявления главы Единой поместной церкви и ультиматум Вашингтона для России – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Объявления главы Единой поместной церкви и ультиматум Вашингтона для России – топ-5 видео недели
      250
      Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року
      сегодня , 18:02 Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року
      Марія Ягодка 182
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Меланию Трамп обвинили в копировании образов Джеки Кеннеди: фото
       1 июня 2017 , 06:10
      Меган Маркл и принц Гарри выбрали роскошную свадебную карету: фото и видео
       3 мая , 11:50
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук