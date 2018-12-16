Обострение на Балканах: появилась новое резкое заявление Косово о создании армии

Процесс создания собственной армии Косово считает историческим и необратимым. Там также утверждают, что такое решение является вполне законным и не нарушает конституционных норм.

С таким утверждением выступил в воскресенье лидер региона Косово Хашим Тачи, пишет ТАСС.

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Он отмечает, что решение о создании армии полностью соответствует закону.

Решение о создании армии является историческим и правомерным, соответствует воле граждан Косово и находится в полном соответствии с конституционными нормами и законом. Это решение – одно из важнейших после провозглашения независимости, которое объединило всех людей в Косово при широкой поддержке,

– считает он.

Тачи также утверждал, что "Косово через диалог хочет нормализации отношений, возможности примирения, признания и принятия Косово в ООН".

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна направила запрос на проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с формированием армии Косово.

Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, который обсуждается чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеются сведения, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.