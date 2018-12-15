Сербия просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за армии в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна направила запрос на проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с формированием армии Косово.

Об этом сообщило издание Espreso.

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Поскольку мы установили, что все они, и те, кто спонсирует такуое ​​их поведение, сделали, противоречит духу диалога, а также их внутренним нелегальным правилам, и ставит под угрозу мир и безопасность во всем регионе Западных Балкан, Сербия направила запрос о проведении срочного заседания Совета Безопасности ООН,

– сказал Вучич в обращении к народу.

По мнению главы государства, за формированием армии республики Косово стоят США, Великобритания и Германия.

"Сегодня совершенно ясно, что албанцы и их спонсоры никогда не хотели компромисса, ясно, что за всем, что они делали, стоят США, Великобритания, а по вопросу армии Косово – и Германия. Мы этим фактом разочарованы, но это для нас не новость", – сказал Вучич.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Напомним, что 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии.