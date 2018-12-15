Сербія просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН через армію в Косово

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна направила запит на проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з формуванням армії Косово.

Про це повідомило видання Espreso.

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Оскільки ми встановили, що все, що вони, і ті, хто спонсорує таку їх поведінку, зробили, суперечить духу діалогу, і навіть їх внутрішнім нелегальним правилам, і ставить під загрозу мир і безпеку в усьому регіоні західних Балкан, Сербія направила запит про проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН,

– сказав Вучич у зверненні до народу.

На думку глави держави, за формуванням армії республіки Косово стоять США, Великобританія і Німеччина.

"Сьогодні зовсім ясно, що албанці і їхні спонсори ніколи не хотіли компромісу, ясно, що за всім, що вони робили, стоять США, Великобританія, а з питання армії Косово – і Німеччина. Ми цим фактом розчаровані, але це для нас не новина", – сказав Вучич.

Згідно з сербською конституцією, територія Республіки Косово є частиною Республіки Сербія і входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія. Однак фактично Косово владою Сербії не контролюється.

Нагадаємо, у п’ятницю 14 грудня парламент Косова проголосував за створення національної армії.