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      Сербія просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН через армію в Косово

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      Олександр Вучич
      Олександр Вучич / Фото з відкритих джерел

      Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна направила запит на проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з формуванням армії Косово.

      Про це повідомило видання Espreso.

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      Оскільки ми встановили, що все, що вони, і ті, хто спонсорує таку їх поведінку, зробили, суперечить духу діалогу, і навіть їх внутрішнім нелегальним правилам, і ставить під загрозу мир і безпеку в усьому регіоні західних Балкан, Сербія направила запит про проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН,
      – сказав Вучич у зверненні до народу.

      На думку глави держави, за формуванням армії республіки Косово стоять США, Великобританія і Німеччина.

      "Сьогодні зовсім ясно, що албанці і їхні спонсори ніколи не хотіли компромісу, ясно, що за всім, що вони робили, стоять США, Великобританія, а з питання армії Косово – і Німеччина. Ми цим фактом розчаровані, але це для нас не новина", – сказав Вучич.

      Згідно з сербською конституцією, територія Республіки Косово є частиною Республіки Сербія і входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія. Однак фактично Косово владою Сербії не контролюється.

      Нагадаємо, у п’ятницю 14 грудня парламент Косова проголосував за створення національної армії.

      Теги: Новини політики Сербія Косово ООН
      Джерело: 24 Канал
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