В МИД РФ ответили на решение Косово создать собственную армию

В российском МИДе решение Косово о создании армии называют грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1244. Там заявляют, что эти намерения угрожают серьезной эскалацией конфликта в регионе.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

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Так, в российском ведомстве считают, что увеличение сил является Косово вдвое угрожающим.

Этот шаг стал грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на серьезное обострение обстановки на Балканах, что угрожает рецидивом вооруженного конфликта в регионе,

– говорится в заявлении.

Там также убеждены, что "отдельные страны НАТО" уже занимаются подготовкой косовских военных и поставляют косоварам оружие и технику.

"Со всей очевидностью Косово все больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе. Посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной провалилась", – заявили в МИД РФ.

В российском ведомстве призвали все международные силы, присутствующие в Косово, "принять немедленные исчерпывающие меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных косово-албанских формирований".

К слову, Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии несмотря на предостережения со стороны НАТО.

Почему конфликт на Балканах обострился?

В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, который обсуждается чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеются сведения, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

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