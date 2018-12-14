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      У МЗС РФ відповіли на рішення Косова створити власну армію

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      У МЗС РФ відреагували на рішення Косова створити свою армію
      У МЗС РФ відреагували на рішення Косова створити свою армію / Фото з відкритих джерел

      У російському МЗС рішення Косова про створення армії називають грубим порушенням резолюції Ради безпеки ООН 1244. Там заявляють, що ці наміри загрожують серйозною ескалацією конфлікту в регіоні.

      Про це йдеться у заяві відомства.

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      Так, у російському відомстві вважають, що збільшення сил Косова вдвічі є загрозливим.

      Цей крок став грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 1244, спрямованим на серйозне загострення обстановки на Балканах, що загрожує рецидивом збройного конфлікту в регіоні, 
      – йдеться у заяві.

      Там також переконані, що "окремі країни НАТО" вже займаються підготовкою косовських військових та постачають косоварам зброю і техніку.

      "З усією очевидністю Косово все більше стає осередком нестабільності, джерелом конфліктного потенціалу в регіоні. Посередницька роль Євросоюзу в діалозі між Белградом і Приштиною провалилася", – заявили в МЗС РФ.

      У російському відомстві закликали всі міжнародні сили, присутні у Косові, "вжити негайних вичерпних заходів для демілітаризації і розформування будь-яких збройних косово-албанських формувань".

      До слова, Північноатлантичний альянс розкритикував рішення парламенту Косова про створення національної армії попри застереження з боку НАТО.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      косово створить свою армію: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Косово Сербія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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