Косово вирішує питання про створення армії: в регіоні розпочались військові навчання

Міжнародні сили сили з підтримки миру в Косові KFOR, що перебувають під керівництвом НАТО, сьогодні вирушила на північ регіону для проведення навчань. У четвер, 14 грудня, парламент Косова має розглянути питання створення армії.

Про це повідомляє TV Most.

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Так, представник KFOR Вінченцо Грассо зазначив, що йдеться про звичайне військові навчання. За його словами, цивільне населення не має причин для занепокоєння.

При цьому він не відповів на питання про те, де розташований кінцевий пункт сил KFOR, і про те, як довго їхня активність триватиме. Зазначимо, що KFOR офіційно анонсували проведення навчань ще наприкінці листопада.

Телеканал зазначив, що техніка рухається в напрямку прикордонного переходу Ярин’є. У колоні окрім військових машин помітили обладнання для блокування та створення бар'єрів – будівельні машини, екскаватори, канати.

Також відзначається, що навчання починаються за день до того, як парламент Косова має розглянути питання про трансформацію сил безпеки у повноцінну армію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч попередила про Косово серйозні наслідки у разі створення там армії. Сербія розглядає можливість збройного втручання в колишню провінцію. У НАТО вважають, що Косово обрало вкрай невдалий момент для створення власних збройних сил. Такі наміри є серйозною загрозою для стабільності в регіоні.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.