Косово решает вопрос о создании армии: в регионе начались военные учения

Международные силы по поддержанию мира в Косово KFOR, находящихся под руководством НАТО, сегодня отправилась на север региона для проведения учений. В четверг, 14 декабря, парламент Косово должен рассмотреть вопрос создания армии.

Об этом сообщает TV Most.

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Так, представитель KFOR Винченцо Грассо отметил, что речь идет об обычных военных учениях. По его словам, гражданское население не имеет причин для беспокойства.

При этом он не ответил на вопрос о том, где расположен конечный пункт сил KFOR, и о том, как долго их активность продлится. Отметим, что KFOR официально анонсировали проведение учений еще в конце ноября.

Телеканал отметил, что техника движется в направлении пограничного перехода Яринье. В колонне кроме военных машин заметили оборудование для блокировки и создания барьеров – строительные машины, экскаваторы, канаты.

Также отмечается, что учения начинаются за день до того, как парламент Косово должен рассмотреть вопрос о трансформации сил безопасности в полноценную армию.

Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила Косово о серьезных последствиях в случае создания там армии. Сербия рассматривает возможность вооруженного вмешательства в бывшую провинцию. В НАТО считают, что Косово выбрало крайне неудачный момент для создания собственных вооруженных сил. Такие намерения являются серьезной угрозой для стабильности в регионе.

Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.