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      Косово решает вопрос о создании армии: в регионе начались военные учения

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      В Косово начались военные учения за день до рассмотрения решения о создании армии
      В Косово начались военные учения за день до рассмотрения решения о создании армии / Фото из открытых источников

      Международные силы по поддержанию мира в Косово KFOR, находящихся под руководством НАТО, сегодня отправилась на север региона для проведения учений. В четверг, 14 декабря, парламент Косово должен рассмотреть вопрос создания армии.

      Об этом сообщает TV Most.

      Читайте также: "Никогда не согласимся": в НАТО сделали жесткое заявление из-за действий России на Балканах

      Так, представитель KFOR Винченцо Грассо отметил, что речь идет об обычных военных учениях. По его словам, гражданское население не имеет причин для беспокойства.

      При этом он не ответил на вопрос о том, где расположен конечный пункт сил KFOR, и о том, как долго их активность продлится. Отметим, что KFOR официально анонсировали проведение учений еще в конце ноября.

      Телеканал отметил, что техника движется в направлении пограничного перехода Яринье. В колонне кроме военных машин заметили оборудование для блокировки и создания барьеров – строительные машины, экскаваторы, канаты.

      Также отмечается, что учения начинаются за день до того, как парламент Косово должен рассмотреть вопрос о трансформации сил безопасности в полноценную армию.

      Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила Косово о серьезных последствиях в случае создания там армии. Сербия рассматривает возможность вооруженного вмешательства в бывшую провинцию. В НАТО считают, что Косово выбрало крайне неудачный момент для создания собственных вооруженных сил. Такие намерения являются серьезной угрозой для стабильности в регионе.

       

      Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.

      В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      Теги: Новости политики Сербия НАТО Косово
      Источник: 24 Канал
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