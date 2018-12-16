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      Загострення на Балканах: з'явилася нова різка заява Косова щодо створення армії

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      Косово зробило нову заяву щодо створення власної армії
      Косово зробило нову заяву щодо створення власної армії / Фото з відкритих джерел

      Процес створення власної армії Косово вважає історичним та незворотнім. Там також стверджують, що таке рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

      З таким твердженням виступив у неділю лідер регіону Косова Хашим Тачі, пише ТАСС

      Читайте також: У МЗС РФ відповіли на рішення Косова створити власну армію

      Він наголошує, що рішення про створення армії повністю відповідає закону.

      Рішення про створення армії є історичним і правомірним, відповідає волі громадян Косова і знаходиться в повній відповідності з конституційними нормами і законом. Це рішення - одне з найважливіших після проголошення незалежності, яке об'єднало всіх людей в Косові при широкій міжнародній підтримці,
      – вважає він.

      Тачі також стверджував, що "Косово через діалог хоче нормалізації відносин, можливості примирення, визнання і прийняття Косово в ООН".

      Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна скерувала запит на проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з формуванням армії Косова.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?
      У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      косово створює власну армію: хроніка подій
      Теги: Новини політики Косово Сербія
      Джерело: 24 Канал
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