Загострення на Балканах: з'явилася нова різка заява Косова щодо створення армії

Процес створення власної армії Косово вважає історичним та незворотнім. Там також стверджують, що таке рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

З таким твердженням виступив у неділю лідер регіону Косова Хашим Тачі, пише ТАСС.

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Він наголошує, що рішення про створення армії повністю відповідає закону.

Рішення про створення армії є історичним і правомірним, відповідає волі громадян Косова і знаходиться в повній відповідності з конституційними нормами і законом. Це рішення - одне з найважливіших після проголошення незалежності, яке об'єднало всіх людей в Косові при широкій міжнародній підтримці,

– вважає він.

Тачі також стверджував, що "Косово через діалог хоче нормалізації відносин, можливості примирення, визнання і прийняття Косово в ООН".

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна скерувала запит на проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з формуванням армії Косова.

Чому конфлікт на Балканах загострився?

У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.