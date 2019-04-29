Макрон и Меркель сделали заявление относительно Сербии и Косово

Президент Франции Эманнуэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине.

Меркель и Макрон надеются возобновить диалог по одному из самых острых конфликтов на Балканах, сообщает AFP.

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Представителей Сербии и Косово хотят вернуть за стол переговоров во время регионального саммита, который состоится 29 апреля в Берлине.

Встреча будет посвящена "стабильности в регионе, с особым акцентом на поиск способа восстановления диалога между Сербией и Косово",

– заявил президент Франции на брифинге накануне саммита.

Такая инициатива возникла из-за приостановки переговоров между Белградом и Приштиной под руководством Евросоюза в прошлом году.

Почему конфликт между Косово и Сербией вспыхнул с новой силой?

14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косово. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косово Хашим Тачи. Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание Косово собственной армии. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или военное вмешательство. К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает конституционных норм.