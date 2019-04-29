12:14
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Макрон и Меркель сделали заявление относительно Сербии и Косово

      40 Читати новину українською
      Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово
      Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово / Иллюстративное фото

      Президент Франции Эманнуэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине.

      Меркель и Макрон надеются возобновить диалог по одному из самых острых конфликтов на Балканах, сообщает AFP.

      Читайте также: Как сейчас живут страны, пострадавших в кровавых Югославских войнах: фото

      Представителей Сербии и Косово хотят вернуть за стол переговоров во время регионального саммита, который состоится 29 апреля в Берлине.

      Встреча будет посвящена "стабильности в регионе, с особым акцентом на поиск способа восстановления диалога между Сербией и Косово",
      – заявил президент Франции на брифинге накануне саммита.

      Такая инициатива возникла из-за приостановки переговоров между Белградом и Приштиной под руководством Евросоюза в прошлом году.

      Почему конфликт между Косово и Сербией вспыхнул с новой силой?
      14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косово. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косово Хашим Тачи. Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание Косово собственной армии. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или военное вмешательство. К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает конституционных норм.

      blog_ava
      29 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1354
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции Сербия Косово
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ситуація напружена, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      сегодня , 12:04 Ситуація напружена, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      Повернись живим 60
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      249
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      сегодня , 09:01 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      Злой Одессит 1638
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2707
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Предшественницы Савченко: украинские женщины-военные 100 лет назад
       12 марта 2016 , 19:58
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Уставшие работники Ford попросили заменить их роботами и руководство согласилось
       31 августа 2018 , 15:20
      Ювентус стал частью большого обмана – фейковый футболист получил огромную популярность благодаря команде Роналду
       12 октября 2018 , 16:31
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук