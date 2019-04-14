Как сейчас живут страны, пострадавшие в кровавых Югославских войнах: фото

После завершения югославских войн прошло почти 20 лет. За это время вектор развития стран существенно изменился. К примеру, Северная Македония летом должна начать переговоры о вступлении республики в Европейский Союз.

Об этом рассказал в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" основатель фонда "Вернись живым" и автор Виталий Дейнега.

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Он отметил, что Словения с 2004 года является членом НАТО, Хорватия – с 2009, а Черногория вступила в Альянс в 2017 году. К тому же, Сербия ведет переговоры о присоединении к программе индивидуального плана партнерства.

Странам, которые воевали, приходится начинать жить вместе, регулировать отношения и проводить переговоры. Потому что, например, и Косово, и Сербия при соответствующих усилиях с их стороны могут вступить в ЕС. Балканы находятся в семи часах езды от нашей границы. Там тоже работает безвиз и теперь интересно посмотреть, как живет регион, где все убивали всех,

– сказал Дейнега.

По его словам, очень богато и красиво выглядят страны, которые смогли без каких-либо обязательств ускользнуть из-под российско-сербского влияния – это, в частности, Словения и Хорватия. Ведь там высокий уровень жизни, хорошие дороги и опрятная, красивая окружающая среда, в горных районах которой еще можно найти растяжки и мины.

Так эти страны выглядят сейчас фото

Однако Дейнега отметил, что наихудшая ситуация сейчас там, где конфликт завершен не был, где он просто заморожен и может взорваться снова. "Это в первую очередь, Босния – страна, которая пострадала в течение балканских войн больше всех и вынуждена была договариваться с врагом, теперь имеет трех президентов: хорвата, серба и боснийца, которые могут принимать решения только единогласно", – заявил автор видеоблога.

И добавил, что Украина – не Босния, мы еще имеем выбор и силы сопротивляться, ведь у нас есть армия и оружие, поддержка Запада и советские склады боеприпасов.

Видео полного видеоблога Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны" за 13 апреля 2019 года