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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Местных сепаратистов все меньше, их места заняли военные РФ: какова ситуация на фронте

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      Ситуация на фронте обострилась. За последние сутки пророссийские боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших защитников. К сожалению, один военный погиб, еще восемь армейцев получили ранения.

      В штабе ООС отметили, что наиболее активно оккупанты палят из минометов почти по всей линии разграничения. Традиционно не спокойно на Луганщине и под Мариуполем, а также в Авдеевке. Но украинские армейцы дали достойный отпор врагу и продолжают укреплять свои позиции.

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      Военнослужащий ВСУ "Леон" рассказал, что российско-террористические войска ежедневно и еженощно методично обстреливают наши позиции, поэтому кроме отражения атак, бойцы проводят и инженерные работы. Поэтому, наши защитники научились рыть окопы, траншеи и блиндаж и делают это не хуже, чем стреляют во врага.

      Один строит, другой тянет связь, еще кто-то занимается электричеством и тому подобное. Здесь каждый делает то, что у него хорошо получается и это является связным одной сплошной работы,
      – сказал военнослужащий ВСУ Богдан.

      От этих укреплений напрямую зависят жизни воинов, поэтому к их обустройству подходят со всей ответственностью. "Леон" заметил, что мест, где можно спрятаться от обстрелов, много.

      Військові зміцнюють свої позиції
      Военные укрепляют свои позиции

      Воины не имеют никакого сомнения, кто воюет на другой стороне. Они отметили, что местных сепаратистов на фронте все меньше. Часть из них погибла в первый самый ожесточенный год войны, другие – разочаровались и убежали с шанцев. А их места заняли наемники из РФ.

      В пресс-штабе ООС отчитались, что по данным разведки, девять оккупантов было уничтожено, еще восемь – ранены.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Война
      Источник: 24 канал
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