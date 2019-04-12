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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Місцевих сепаратистів все менше, їхні місця зайняли військові РФ: яка ситуація на фронті

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      Ситуація на фронті загострилась. За останню добу проросійські бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. На жаль, один військовий загинув, ще вісім армійців отримали поранення.

      У штабі ООС зазначили, що найактивніше окупанти гатять з мінометів майже по всій лінії розмежування. Традиційно не спокійно на Луганщині та під Маріуполем, а також в Авдіївці. Та українські армійці дали гідну відсіч ворогу і продовжують укріплювати свої позиції.

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      Військовослужбовець ЗСУ "Леон" розповів, що російсько-терористичні війська щодня та щоночі методично обстрілюють наші позиції, тому окрім відбиття атак, бійці проводять і інженерні роботи. Тож, наші захисники навчилися рити окопи, траншеї та бліндаж і роблять це не гірше, ніж стріляють у ворога.

      Один будує, інший тягне зв'язок, ще хтось займається електрикою тощо. Тут кожен робить те, що в нього добре виходить і це є зв'язковим однієї суцільної роботи,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ Богдан.

      Від цих укріплень безпосередньо залежать життя воїнів, тож до їх облаштування підходять з усією відповідальністю. "Леон" зауважив, що місць, де можна сховатися від обстрілів, є багато.

      Військові зміцнюють свої позиції
      Військові зміцнюють свої позиції

      Воїни не мають жодного сумніву, хто воює на іншому боці. Вони наголосили, що місцевих сепаратистів на фронті все менше. Частину з них загинула в перший найзапекліший рік війни, інші – розчарувалися і чкурнули з шанців. Натомість їхні місця зайняли найманці з РФ.

      У прес-штабі ООС відзвітували, що за даними розвідки, дев'ять окупантів було знищено, ще вісім – поранено.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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