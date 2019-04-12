Місцевих сепаратистів все менше, їхні місця зайняли військові РФ: яка ситуація на фронті
Ситуація на фронті загострилась. За останню добу проросійські бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. На жаль, один військовий загинув, ще вісім армійців отримали поранення.
У штабі ООС зазначили, що найактивніше окупанти гатять з мінометів майже по всій лінії розмежування. Традиційно не спокійно на Луганщині та під Маріуполем, а також в Авдіївці. Та українські армійці дали гідну відсіч ворогу і продовжують укріплювати свої позиції.
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Військовослужбовець ЗСУ "Леон" розповів, що російсько-терористичні війська щодня та щоночі методично обстрілюють наші позиції, тому окрім відбиття атак, бійці проводять і інженерні роботи. Тож, наші захисники навчилися рити окопи, траншеї та бліндаж і роблять це не гірше, ніж стріляють у ворога.
Один будує, інший тягне зв'язок, ще хтось займається електрикою тощо. Тут кожен робить те, що в нього добре виходить і це є зв'язковим однієї суцільної роботи,
– сказав військовослужбовець ЗСУ Богдан.
Від цих укріплень безпосередньо залежать життя воїнів, тож до їх облаштування підходять з усією відповідальністю. "Леон" зауважив, що місць, де можна сховатися від обстрілів, є багато.
Військові зміцнюють свої позиції
Воїни не мають жодного сумніву, хто воює на іншому боці. Вони наголосили, що місцевих сепаратистів на фронті все менше. Частину з них загинула в перший найзапекліший рік війни, інші – розчарувалися і чкурнули з шанців. Натомість їхні місця зайняли найманці з РФ.
У прес-штабі ООС відзвітували, що за даними розвідки, дев'ять окупантів було знищено, ще вісім – поранено.