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      Обстрілюють вдень та вночі: репортаж з Світлодарської Дуги

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      Обстріли на фронті не припиняються, бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двоє українських військових отримали поранення.

      Традиційно неспокійно на Світлодарській Дузі. Бійці кажуть, що обстрілюють їх вдень та вночі.

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      "Кожен раз ми даємо їм адекватну відповідь. Відкривають вогонь з крупнокаліберних кулеметів, зі стрілецької зброї", – розповів військовослужбовець ЗСУ Іван.

      Під час зйомки сюжету журналісти 24 каналу потрапили під обстріли – противник відкрив вогонь із крупнокаліберних кулеметів. Точка, з якої вівся по нас вогонь, була визначена миттєво. Відтак із відповіддю воїни не забарились – одразу відкрили вогонь з автоматів та кулеметів.

      війна на донбасі світлодарська дуга
      Українські військові дають гідний відсіч

      Після масованого вогню у відповідь, стрілянина з боку російсько-терористичних військ вщухла. Проте не надовго, згодом почав працювати міномет. Щоправда, ворог прорахувався і влучив мінами свою ж посадку.

      війна на донбасі
      Окупанти щодня обстрілюють українських військових

      Із приходом ночі терористи знову починають стріляти зі стрілецької зброї. І знову отримують заслужену відповідь.

      За цю ніч вони відкривали вогонь з крупнокаліберних кулеметів, з станкового автоматичного гранатомету, зі стрілецької зброї, але ми відразу їх подавили вогнем,
      – заявив український захисник Іван.

      Останні тижні на Світлодарській дузі, як і по всій лінії фронту, стріляють і вдень і вночі. Лише під ранок на короткі хвилі западає тиша.

      blog_ava
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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Світлодарська дуга Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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