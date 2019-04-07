Українські військові на Донбасі зайняли нові позиції та дали відсіч бойовикам: відео

Свобода окупованого Донбасу стала на кілометр ближчою. Воїни Операції Об'єднаних сил зайняли стратегічну висоту просто під окупованим Донецьком й обіцяють, що скоро терористи про це гірко пошкодують. Журналісти 24 каналу побували на нових позиціях української армії.

Ці стратегічні висоти ще донедавна були "сірими зонами", проте сюди регулярно навідувались ворожі снайпери та диверсійно-розвідувальні групи.

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Зараз заходити на ці позиції можна лише в певний час, коли ворог не бачить українців в тепловізор або нічник.

Гільз було штук 20-30. Видно, що снайпер працював з гвинтівки Драгунова. Можливо, якраз він і завдав нам шкоди, коли у нас там 200 був,

– розповів військовий "Коржик".

Тож командування вирішило взяти під свій контроль ці будівлі, щоб убезпечити військо та цивільних.



Українські захисники зайняли нові позиції на Донбасі

Терористи не одразу зрозуміли, що коїться. "Дотепер противник не знав, що ми перебуваємо тут. А відколи дізнався, провокацій не веде. Та ми завжди готові дати достойну відсіч", – розповів боєць Євген.

Хлопці тут не так давно, проте вже встигли укріпитись й налагодити комунікацію. Російські найманці з усіх сил намагаються їм завадити.

Коли журналісти 24 каналу перейшли на сусідню позицію, то самі ледь не отримали дозу свинцю. Врятували бійці ЗСУ, вони організували для знімальної групи прикриття та швидкий відступ.

При переміщенні групи з наших позицій вівся прицільний вогонь противником, тож довелося повернутися. Стріляли з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,

– зазначив військовослужбовець "Біда".

Проте такі вибрики окупанта лише тимчасові, вже скоро на бойовиків чекає сюрприз катастрофічного для них масштабу. Розкривати секретів не можемо, та вже зараз можна впевнено стверджувати: партію за ці позиції ворог програв.



Бійці ЗСУ організували прикриття для журналістів 24 каналу

Військовим все ж вдалося вивести журналістів з-під обстрілів: допомогли сутінки й досконале знання місцевості. Звісно, відбувалося це все під прикриттям.