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      Украинские военные на Донбассе заняли новые позиции и дали отпор боевикам: видео

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      Свобода оккупированного Донбасса стала на километр ближе. Воины Операции Объединенных сил заняли стратегическую высоту под оккупированным Донецком и обещают, что скоро террористы об этом горько пожалеют. Журналисты 24 канала побывали на новых позициях украинской армии.

      Эти стратегические высоты еще до недавнего времени были "серыми зонами", однако сюда регулярно наведывались вражеские снайперы и ДРГ.

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      Сейчас заходить на эти позиции можно только в определенное время, когда враг не видит украинцев в тепловизор или ночник.

      Гильз было штук 20-30. Видно, что снайпер работал из винтовки Драгунова. Возможно, как раз он и нанес нам вред, когда у нас там 200 был,
      - рассказал военный "Коржик".

      Поэтому командование решило взять под свой контроль эти здания, чтобы обезопасить войско и гражданских.


      Украинские защитники заняли новые позиции на Донбассе

      Террористы не сразу поняли, что происходит. "До сих пор противник не знал, что мы находимся здесь. А как только узнал, провокаций не ведет. И мы всегда готовы дать достойный отпор", – рассказал боец Евгений.

      Ребята здесь не так давно, однако уже успели укрепиться и наладить коммуникацию. Российские наемники изо всех сил пытаются им помешать.

      Когда журналисты 24 канала перешли на соседнюю позицию, то сами чуть не получили дозу свинца. Спасли бойцы ВСУ, они организовали для съемочной группы прикрытие и быстрое отступление.

      При перемещении группы с наших позиций велся прицельный огонь противником, поэтому пришлось вернуться. Стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,
      – отметил военнослужащий "Беда".

      Однако такие выходки оккупанта лишь временные, уже скоро боевиков ждет сюрприз катастрофического для них масштаба. Раскрывать секреты не можем, но уже сейчас можно уверенно утверждать: партию за эти позиции враг проиграл.


      Бойцы ВСУ организовали прикрытие для журналистов 24 канала

      Военным все же удалось вывести журналистов из-под обстрелов: помогли сумерки и доскональное знание местности. Конечно, происходило это все под прикрытием.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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