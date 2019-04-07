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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Боевики на Донбассе снова обстреляли поселок: появились фото

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      Оккупанты обстреляли Золотое-4
      Оккупанты обстреляли Золотое-4 / Нацполиция

      Российско-оккупационные войска продолжают терроризировать мирные поселки вдоль линии разграничения. На этот раз боевики из гранатометов обстреляли Золотое-4.

      Жертв и пострадавших из-за обстрела среди населения нет, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

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      В целом в течение суток 6 апреля пророссийские боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, используя запрещенное вооружение. Двое украинских воинов погибли.

      Вчера (6 апреля -24 канал), со стороны поселка Золотое-5 (временно оккупированная территория) боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района,
      – говорится в сообщении.

      Один из снарядов попал в дом и повредил крышу. Кроме того, из-за обстрелов пострадал автомобиль, припаркованный неподалеку.


      На Донбассе оккупанты обстреляли Золотое-4
      Один из снарядов попал в дом


      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики
      Источник: 24 канал
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