Боевики на Донбассе снова обстреляли поселок: появились фото

Российско-оккупационные войска продолжают терроризировать мирные поселки вдоль линии разграничения. На этот раз боевики из гранатометов обстреляли Золотое-4.

Жертв и пострадавших из-за обстрела среди населения нет, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

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В целом в течение суток 6 апреля пророссийские боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, используя запрещенное вооружение. Двое украинских воинов погибли.

Вчера (6 апреля -24 канал), со стороны поселка Золотое-5 (временно оккупированная территория) боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района,

– говорится в сообщении.

Один из снарядов попал в дом и повредил крышу. Кроме того, из-за обстрелов пострадал автомобиль, припаркованный неподалеку.



На Донбассе оккупанты обстреляли Золотое-4

Один из снарядов попал в дом