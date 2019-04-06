Украинский боец погиб от пули снайпера на Донбассе

5 апреля российские оккупационные войска 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец погиб, еще двое получили ранения. В то же время, украинские защитники дали ответ оккупантам и уничтожили четырех пророссийских боевиков.

Враг, обстреливая украинские позиции, десять раз использовал запрещенное минского договоренностями вооружение.

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Боевики наносили удары по украинским военным из минометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевой машины пехоты и стрелкового оружия. Кроме того, на стороне оккупантов работал вражеский снайпер, обстреливая бойцов ВСУ.

В целом российские оккупанты совершили враждебные обстрелы по силам ООС в районе населенных пунктов Авдеевки, Пески, Павлополь, Водяного, Марьинки, Новотроицкого, Лебединского, Южного, Новолуганское, Золотое-4, Зайцевого и Новоалександровки.

Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военный Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов,

– добавили в штабе.

Также украинским воинам удалось уничтожить огнем военную технику российско-оккупационных войск.

С начала суток, 6 апреля, враг трижды обстрелял украинских защитников в районе поселка Старогнатовка, Зайцево и Широкино. К счастью, потерь среди военных нет.

Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.