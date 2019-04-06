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      Український боєць загинув від кулі снайпера на Донбасі

      946 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

      5 квітня російські окупаційні війська 17 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один боєць загинув, ще двоє отримали поранення. Водночас, українські захисники дали відповідь окупантам і знищили чотирьох проросійських бойовиків.

      Ворог, обстрілюючи українські позиції, десять разів використав заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

      Читайте також: Українські бійці нищівним ударом ліквідували окупантів та їхню техніку: з’явилося відео

      Бойовики завдавали ударів по українських військових з мінометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, бойової машини піхоти та стрілецької зброї. Окрім того, на стороні окупантів працював ворожий снайпер, що обстрілював бійців ЗСУ.

      Загалом російські окупанти здійснили ворожі обстріли по силах ООС в районі населених пунктів Авдіївки, Піски, Павлополя, Водяного, Мар'їнки, Новотроїцького, Лебединського, Південного, Новолуганського, Золоте-4, Зайцевого та Новоолександрівки.

      Внаслідок обстрілів ворожих снайперів один військовий Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому чотирьох та поранивши також чотирьох окупантів,
      – додали у штабі.

      Також українським воїнам вдалося знищити вогнем у відповідь військову техніку російсько-окупаційних військ.

      З початку доби, 6 квітня, ворог тричі обстріляв українських захисників у районі селища Старогнатівка, Зайцеве і Широкине. На щастя, втрат серед військових немає.

      Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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