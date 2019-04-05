Українські бійці нищівним ударом ліквідували окупантів та їхню техніку: з’явилося відео

Бійці Збройних сил України на Донбасі знову влучили у ворожу техніку з боєприпасами. Точний удар ліквідував не лише озброєння, але й двох проросійських бойовиків.

У техніку влучили бійці групи К-2 з 54-ї механізованої бригади, повідомив волонтер Юрій Мисягін та опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.

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"Знищили "Урал" окупантів разом з боєкомплектом, який щойно доставили на одну з позицій у районі селища Золоте, і почали розвантажувати", – повідомив він.

Волонтер також зазначив, що серйозне пошкодження отримав бронетранспортер, який "зміг від'їхати, але незабаром заглох за 300 метрів осторонь від позиції". У цій операції, крім техніки, вдалось ліквідувати двох окупантів, один отримав поранення.