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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Українські бійці нищівним ударом ліквідували окупантів та їхню техніку: з’явилося відео

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      Волонтер показав відео нищівного удару ЗСУ на Донбасі
      Волонтер показав відео нищівного удару ЗСУ на Донбасі / Скріншот із відео

      Бійці Збройних сил України на Донбасі знову влучили у ворожу техніку з боєприпасами. Точний удар ліквідував не лише озброєння, але й двох проросійських бойовиків.

      У техніку влучили бійці групи К-2 з 54-ї механізованої бригади, повідомив волонтер Юрій Мисягін та опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.

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      "Знищили "Урал" окупантів разом з боєкомплектом, який щойно доставили на одну з позицій у районі селища Золоте, і почали розвантажувати", – повідомив він.

      Волонтер також зазначив, що серйозне пошкодження отримав бронетранспортер, який "зміг від'їхати, але незабаром заглох за 300 метрів осторонь від позиції". У цій операції, крім техніки, вдалось ліквідувати двох окупантів, один отримав поранення.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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