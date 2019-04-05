На Донбасі українські воїни дали потужну відсіч: у бойовиків втрати та знищена техніка

Впродовж доби 4 квітня проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому вісім разів застосували озброєння. Однак українські воїни не залишили окупантів без гідної відповіді.

Ворог також гатив із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-служба штабу ООС.

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Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ дев'ять разів: поблизу Лебединського, Авдіївки, Пісків, Талаківки, Павлополя та Новоселівки Другої.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з артилерійських систем калібру 152 мм взводний опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Новотошівське,

– повідомляють у штабі.

Через обстріли окупантів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Однак жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. Так, за даними розвідки, 4 квітня вогнем у відповідь чотирьох окупантів було ліквідували, двох – поранили.

Окрім того, українські воїни вогнем у відповідь знищили одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ.