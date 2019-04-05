Украинские бойцы сокрушительным ударом ликвидировали технику и оккупантов: появилось видео

Бойцы Вооруженных сил Украины на Донбассе снова попали во вражескую технику с боеприпасами. Точный удар ликвидировал не только вооружения, но и двух пророссийских боевиков.

В технику попали бойцы группы К-2 из 54-й механизированной бригады, сообщил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

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"Уничтожили "Урал" оккупантов вместе с боекомплектом, который только что доставили на одну из позиций в районе поселка Золотое, и начали разгружать", – сообщил он.

Волонтер также отметил, что серьезное повреждение получил бронетранспортер, который "смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции". В этой операции, кроме техники, удалось ликвидировать двух оккупантов, один получил ранения.