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      Бойовики на Донбасі знову обстріляли селище: з’явились фото

      318 Читать новость на русском
      Окупанти обстріляли Золоте-4
      Окупанти обстріляли Золоте-4 / Нацполіція

      Російсько-окупаційні війська продовжують тероризувати мирні селища вздовж лінії розмежування. Цього разу бойовики з гранатометів обстріляли Золоте-4.

      Жертв та постраждалих через обстріл серед населення немає, повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

      Читайте також: Український боєць загинув від кулі снайпера на Донбасі

      Загалом впродовж доби 6 квітня проросійські бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, застосувавши заборонене озброєння. Двоє українських воїнів загинули.

      Вчора (6 квітня –24 канал), зі сторони селища Золоте-5 (тимчасово окупована територія) бойовики з протитанкового гранатомета обстріляли приватний сектор селища Золоте-4 Попаснянського району,
      – йдеться у повідомленні.

      Один із снарядів влучив у будинок і пошкодив дах. Окрім того, через обстріли постраждав автомобіль, припаркований неподалік.


      На Донбасі окупанти обстріляли Золоте-4


      Один із снарядів влучив у будинок


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини політики
      Джерело: 24 канал
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