Бойовики на Донбасі знову обстріляли селище: з’явились фото
Російсько-окупаційні війська продовжують тероризувати мирні селища вздовж лінії розмежування. Цього разу бойовики з гранатометів обстріляли Золоте-4.
Жертв та постраждалих через обстріл серед населення немає, повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.
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Загалом впродовж доби 6 квітня проросійські бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, застосувавши заборонене озброєння. Двоє українських воїнів загинули.
Вчора (6 квітня –24 канал), зі сторони селища Золоте-5 (тимчасово окупована територія) бойовики з протитанкового гранатомета обстріляли приватний сектор селища Золоте-4 Попаснянського району,
– йдеться у повідомленні.
Один із снарядів влучив у будинок і пошкодив дах. Окрім того, через обстріли постраждав автомобіль, припаркований неподалік.
На Донбасі окупанти обстріляли Золоте-4
Один із снарядів влучив у будинок
Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей