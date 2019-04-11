Обстреливают днем и ночью: репортаж со Светлодарской Дуги

Обстрелы на фронте не прекращаются, боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск. Двое украинских военных получили ранения.

Традиционно неспокойно на Светлодарской дуге. Бойцы говорят, что обстреливают их днем и ночью.

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"Каждый раз мы даем им адекватный ответ. Открывают огонь из крупнокалиберных пулеметов, из стрелкового оружия", – рассказал военнослужащий ВСУ Иван.

Во время съемки сюжета журналисты 24 канала попали под обстрелы – противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов. Точка, с которой велся по нам огонь, была определена мгновенно. Поэтому с ответом воины не замедлили – сразу открыли огонь из автоматов и пулеметов.



Украинские военные дают достойный отпор

После массированного огня в ответ стрельба со стороны российско-террористических войск утихла. Однако не надолго, потом начал работать миномет. Правда, враг просчитался и попал минами в свою же посадку.



Оккупанты ежедневно обстреливают украинских военных

С приходом ночи террористы снова начинают стрелять из стрелкового оружия. И снова получают заслуженный ответ.

За эту ночь они открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, из станкового автоматического гранатомета, из стрелкового оружия, но мы сразу их подавили огнем,

– заявил украинский защитник Иван.

Последние недели на Светлодарской дуге, как и по всей линии фронта, стреляют и днем и ночью. Лишь под утро на короткие минуты наступает тишина.