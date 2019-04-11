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      Обстреливают днем и ночью: репортаж со Светлодарской Дуги

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      Обстрелы на фронте не прекращаются, боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск. Двое украинских военных получили ранения.

      Традиционно неспокойно на Светлодарской дуге. Бойцы говорят, что обстреливают их днем и ночью.

      Читайте также: Украинские военные на Донбассе заняли новые позиции и дали отпор боевикам: видео

      "Каждый раз мы даем им адекватный ответ. Открывают огонь из крупнокалиберных пулеметов, из стрелкового оружия", – рассказал военнослужащий ВСУ Иван.

      Во время съемки сюжета журналисты 24 канала попали под обстрелы – противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов. Точка, с которой велся по нам огонь, была определена мгновенно. Поэтому с ответом воины не замедлили – сразу открыли огонь из автоматов и пулеметов.

      війна на донбасі світлодарська дуга
      Украинские военные дают достойный отпор

      После массированного огня в ответ стрельба со стороны российско-террористических войск утихла. Однако не надолго, потом начал работать миномет. Правда, враг просчитался и попал минами в свою же посадку.

      війна на донбасі
      Оккупанты ежедневно обстреливают украинских военных

      С приходом ночи террористы снова начинают стрелять из стрелкового оружия. И снова получают заслуженный ответ.

      За эту ночь они открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, из станкового автоматического гранатомета, из стрелкового оружия, но мы сразу их подавили огнем,
      – заявил украинский защитник Иван.

      Последние недели на Светлодарской дуге, как и по всей линии фронта, стреляют и днем и ночью. Лишь под утро на короткие минуты наступает тишина.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Светлодарская дуга
      Источник: 24 канал
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