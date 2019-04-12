Горячие сутки на Донбассе погиб украинский военный, уничтожены 9 оккупантов

В течение суток 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Один украинский военный погиб.

Враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 19 раз: возле населенных пунктов Лебединское, Новотроицкое, Новоселовка, Гнутово, Водяное, а также возле села Павлополь и в районе пригорода Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Катериновка.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, еще восемь военнослужащих получили ранения.

В пресс-штабе добавили, что по данным разведки, девять оккупантов были уничтожены, еще восемь – ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших защитников в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе села Пищевик и в районе населенного пункта Чермалык.



