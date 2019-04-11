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      Вражеский снайпер убил украинского воина с Тернопольщины: фото и видео

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      На Донбассе погиб молодой военный с Тернопольщины Ярослав Чемный
      На Донбассе погиб молодой военный с Тернопольщины Ярослав Чемный / Фото из открытых источников

      На оккупированном Донбассе погиб 31-летний Ярослав Чемный. Мужчина родом из поселка Коропец Монастыриского района Тернопольской области.

      В Facebook знакомые героя написали, что Руслан погиб от снайперской пули.

      Читайте также: Оккупанты ранили двоих украинских военных на Донбассе

      Ярослав Чемный был настоящим патриотом. Он поддерживал Революцию Достоинства, а с начала конфликта на Востоке добровольно поехал на оккупированный Донбасс.

      Он мечтал о семье, детях, путешествиях и новой жизни. С самого детства Ярослав Чемный заботился о тех, кому в жизни повезло меньше,
      – вспоминают друзья воина.

      У украинского защитника был позывной "Механ", он служил по контракту. В течение нескольких последних лет Ярослав проживал на Ивано-Франковщине.

      ярослав чемний донбас втрати жертви тернопіль
      Ярослав Чемный погиб на Донбассе

      Похоронили бойца в поселке Коропец, на Тернопольщине.

      Смотрите видео как в городе Монастыриск встретили героя Ярослава Чемного:

      Сколько военных погибло на Донбассе? С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2 949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще больше сотни получили ранения.

      Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Тернополь Потери
      Источник: 24 канал
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